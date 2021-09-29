Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит с должности

Сегодня, 29 сентября, мэр Запорожья Владимир Буряк во время сессии заявил о том, что покидает данную должность. По его словам, это связано со состоянием здоровья.
Заявление об увольнении уже написано и находится у управляющего делами исполкома.
«Из города я уезжать не собираюсь. С политики также никуда идти не собираюсь. Буду брать активное участие в развитии своей партии и нашего города», - подчеркнул городской голова.
Временно исполнять его обязанности будет секретарь городского совета Анатолий Куртев.
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