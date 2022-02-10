Курьер принес «взрывчатку» мэру. В горсовете Кривого Рога срочная эвакуация. Фото

РепортерUA 10 Фев 2022 - 13:12

Городской совет в Кривом Роге срочно эвакуировали из-за подозрительной посылки, в которой обнаружили металлический предмет. Предполагается, что в посылке может быть бомба. Об этом сообщает местное издание Первый Городской

"10 февраля на линию "102" позвонил сотрудник Муниципальной гвардии и сообщил о том, что в здании горсовета может находиться взрывчатка. Мужчина отметил, что курьер одной из популярных почтовых служб принес в здание посылку на имя и. о. городского головы Юрия Вилкула, которая якобы прибыла из Беларуси. Внутри Муниципальная гвардия обнаружила предмет, похожий на взрывчатку. Коробку с посылкой вынесли на улицу", - говорится в сообщении.

Правоохранители в срочном порядке эвакуировали сотрудников горсовета. На месте происшествия работает полиция, спасатели и специалисты взрыво-технической службы с кинологами. Местных жителей призвали обходить здание городского совета.

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