Официально: Мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили российские солдаты

РепортерUA 11 Мар 2022 - 16:57

Мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили российские солдаты. Как сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, "по предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров".

Известно, что Федоров был задержан, когда он находился в городском кризисном центре и занимался решением вопросов жизнедеятельности города.

Также информацию о похищении подтвердил и советник министра внутренних дел Антон Геращенко:

«Только, что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 7 марта сообщил, что награждает орденами тех мэров и глав областных администраций, которые наиболее отличились в обороне своих общин. Среди награжденных – городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

 
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...