Официально: Мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили российские солдаты

Известно, что Федоров был задержан, когда он находился в городском кризисном центре и занимался решением вопросов жизнедеятельности города.
Также информацию о похищении подтвердил и советник министра внутренних дел Антон Геращенко:
«Только, что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 7 марта сообщил, что награждает орденами тех мэров и глав областных администраций, которые наиболее отличились в обороне своих общин. Среди награжденных – городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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