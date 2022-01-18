В Запорожье задержали мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве подростка. Видео

РепортерUA 18 Янв 2022 - 07:50

Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в похищении и убийстве подростка. Задержание провели при силовой поддержке бойцов спецподразделения «КОРД» в одной из квартир города Запорожья.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, были установлены лица двух ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, причастных к совершению особо тяжких преступлений - незаконному лишению свободы и умышленному убийству несовершеннолетнего.

Преступники скрывались в одной из квартир в Запорожье. Правоохранители спланировали и провели спецоперацию по их задержанию.
 
В настоящее время обоим фигурантам по согласованию с Запорожской областной прокуратурой сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений в ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 и ч.3 ст.146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины .
 
Решается вопрос избрания мер в виде содержания под стражей.

Напомним, тело ученика школы-интерната, 2010 года рождения, который находился в розыске, как безвести пропавший с августа прошлого года, нашли в подвале частного дома в Мелитопольскои районе Запорожской области.

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