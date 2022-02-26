В Запорожье задержали четырех человек, которые рисовали метки

В Запорожье правоохранители задержали четырех человек, которые совершали маркировки в помощь российским оккупантам. Об этом сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.
В полиции сейчас подсчитывают точное количество меток - их очень много. Подозреваемым грозит уголовная ответственность по статье 258-3 УК Украины. Наказание предусматривает от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Обо всех подозрительных вещах следует сразу информировать правоохранителей. Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах
«Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps», – говорится в сообщении Нацполиции.
Адрес бота – @ukraine_avanger_bot.
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