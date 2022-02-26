В Запорожье задержали четырех человек, которые рисовали метки

РепортерUA 26 Фев 2022 - 12:29

В Запорожье правоохранители задержали четырех человек, которые совершали маркировки в помощь российским оккупантам. Об этом сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.

В полиции сейчас подсчитывают точное количество меток - их очень много. Подозреваемым грозит уголовная ответственность по статье 258-3 УК Украины. Наказание предусматривает от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Жителей просят следить за возможным появлением неизвестных лиц, отметок, меток в подъезде, на крыше или рядом с домами. Если вы обнаружили отметки – засыпьте их землей или чем-нибудь накройте.

Обо всех подозрительных вещах следует сразу информировать правоохранителей. Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах

«Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps», – говорится в сообщении Нацполиции.

Адрес бота – @ukraine_avanger_bot.

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