СБУ обнародовало видео с российским оккупантом, задержанным в Запорожской области

СБУ обнародовало видео с российским оккупантом, которого взяли в плен в Запорожской области. Задержанный рассказал об участии в войне российских срочников и потерях оккупантов.
По его словам, 24 февраля он пересек нашу государственную границу и отправился из Крыма в направлении Гуляйполя.
Говорит, что часть его сослуживцев, поняв, что являются участниками войны, а не «спецоперации», намеревались отказаться и уже даже «бумажку сделали. Но старший приехал и сказал, что войны там нет, надо просто проходить…»
Вместо этого его подразделение, несмотря на то, что не было на передовой, разгромили украинские защитники: «из 30 человек, которые приехали, 9 человек живы остались».
Он также рассказывает, что с ними были и срочники, только за неделю до начала военных действий подписавшие контракт. Тем, кто отказывался воевать, дали 13 лет тюрьмы.
Как и все пленники, говорит, что никого не убивал и вообще не умеет пользоваться автоматом.
«Но насколько правдивы его слова и какой уровень вреда он нанес нашему государству – установят следователи и контрразведчики СБУ. Безнаказанным ни один захватчик не останется!» - говорится в сообщении СБУ.
Видео можно посмотреть по ссылке: https://www.facebook.com/watch/?v=1636233356722883.
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