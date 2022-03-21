В Запорожской области полиция и СБУ разоблачили информатора оккупантов. Фото

РепортерUA 21 Мар 2022 - 08:38

В Запорожской области полиция и СБУ разоблачили информатора оккупантов. Так, вчера, 20 марта, полиция совместно с СБУ разоблачила 52-летнего уроженца Вольнянска.

У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен к сбору информации о местоположениях сил и средств Вооруженных сил Украины и передаче этих данных оккупантам. Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, у него обнаружили банковские карточки, средства связи и средство передвижения.

Все собранные материалы будут переданы в УСБУ в Запорожской области для принятия дальнейшего процессуального решения.

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