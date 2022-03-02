В Харькове российские войска ударили по зданию ХНУ им. Каразина, зданию полиции и СБУ. Фото

РепортерUA 02 Мар 2022 - 09:41

Утром 2 марта российские войска ударили по одному из зданий Харьковского национального университета им. Каразина. Корпус социологического факультета разрушен, на месте масштабный пожар. Об этом в Telegram написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"На этих кадрах вы видите, как горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД", - подписал он опубликованное видео.

Как уточнили в ГСЧС, в результате обстрела загорелись здание областного управления полиции и жилые дома.

"В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают о попадании в областное управление СБУ, поскольку оно находится в смежном здании.

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