В каких отделениях Укрпочты можно получить гуманитарную помощь в Харькове

РепортерUA 10 Мар 2022 - 16:28

Жители Харькова могут получить гуманитарную помощь Харьковского областного логистического штаба через 19 отделений Укрпочты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря тесному сотрудничеству с Харьковской облгосадминистрацией Укрпочта наладила в этих отделениях точки выдачи, где граждане могут получить самые необходимые сейчас товары. Это продукты, в том числе хлеб, молоко, картофель, крупы, детское питание, теплая одежда, медикаменты.

Несмотря на то, что часть Харьковщины сейчас находится в зоне проведения активных боевых действий, в области на 10 марта работает 174 отделения Укрпочты. Здесь доступны следующие услуги: выдача отправлений, выплата пенсий и пособий, прием и выдача денежных переводов, прием платежей.

Напомним, Укрпочта продолжает оказывать услуги клиентам во всех регионах, кроме населенных пунктов, где фиксируется активная фаза военных действий.

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