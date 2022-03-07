В Запорожской области военные РФ обстреляли авто работников «Укрпочты» и переехали автомобиль. Фото

Военные РФ с оружием в руках продолжают воевать в Украине и жестоко убивать гражданское население. В субботу 5 марта, в Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто «Укрпочты» и переехали автомобиль.
На месте погибли мужчина и женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ЗОВА Александр Старух.
Сотрудники «Укрпочты» развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка на встречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ русские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него.
В настоящее время этот автомобиль стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка. Вчера коллеги из «Укрпочты» попытались забрать погибших коллег, поскольку надеялись, что кто-то выжил. Но прибыв на место трагедии, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для собственной жизни.
Разбитая машина с телами погибших сотрудников «Укрпочты» осталась стоять в поле. По словам работников «Укрпочты», это были военные-кадыровцы. В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна.
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