Войска РФ обстреляли село под Камышевахой. Фото

РепортерUA 17 Мар 2022 - 16:05

Вчера, 16 марта, российские оккупационные войска обстреляли село Новояковловку в Камышевахской территориальной общине (Запорожская область). Об этом сообщается на сайте общины.

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, обстреливая мирные населенные пункты. Сегодня в 00:30 и в 06:30  обстреляли село Новояковловка. Раненых и погибших среди жителей нет.

А в понедельник, 14 марта, в 15:00 оккупационные войска обстреляли поселок городского типа Камышеваху. Таким образом, по словам представителя Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева, оккупанты применяют террористические методы ведения боевых действий и нарушают Международное гуманитарное право по ведению военных конфликтов.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-26-399.jpg
public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-25-558.jpg
public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-41-263.jpg
public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-41-125.jpg

public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-26-048.jpg
public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-25-309.jpg
public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-24-513.jpg
public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-17-229.jpg
public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-20-54-438.jpg
public://uploads/photos/izobrazhenie_viber_2022-03-16_11-21-25-465-800x445.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...