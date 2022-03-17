Войска РФ обстреляли село под Камышевахой. Фото

Вчера, 16 марта, российские оккупационные войска обстреляли село Новояковловку в Камышевахской территориальной общине (Запорожская область). Об этом сообщается на сайте общины.
Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, обстреливая мирные населенные пункты. Сегодня в 00:30 и в 06:30 обстреляли село Новояковловка. Раненых и погибших среди жителей нет.
А в понедельник, 14 марта, в 15:00 оккупационные войска обстреляли поселок городского типа Камышеваху. Таким образом, по словам представителя Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева, оккупанты применяют террористические методы ведения боевых действий и нарушают Международное гуманитарное право по ведению военных конфликтов.
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