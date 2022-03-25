Российские оккупанты обстреляли город Орехов из артиллерии и авиации. Фото

Вооруженные силы РФ обстреляли город Орехов (Запорожская область) вчера, 24 марта. Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как сообщили в Офисе генпрокурора, 24 марта вооруженные силы РФ произвели авиационный и артиллерийский обстрел города. В результате обстрела повреждены многоэтажные и разрушены частные дома. По предварительным данным, среди мирного населения погибших и раненых нет.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.
Если вы стали свидетелем военного преступления, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua.
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