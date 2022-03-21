Оккупанты обстреляли предприятие «Сумыхимпром»: спасатели пытаются осадить аммиачное облако. Фото

РепортерUA 21 Мар 2022 - 08:35

Сегодня, 21 марта, в Сумах около 03:55 российские оккупанты обстреляли территорию предприятия «Сумыхимпром», в результате чего был поврежден 1 резервуар с аммиаком. В данное время спасатели пытаются осадить аммиачное облако.

Как сообщает ГСЧС Украины, по состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. По словам спасателей, угрозы для населения города нет. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 15 человек и 4 единиц техники.

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что в 7:15 утечку аммиака локализовали.

Напомним, сразу после утечки аммиака спасатели заявили, что зона поражения составляет 2,5 километра, и направление ветра тогда было в сторону села Новоселица. При этом жителям Сум, по их словам, ничего не угрожает.

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