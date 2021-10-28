В Сумах застрелили активиста «Правого сектора». Фото

В Сумах застрелили представителя «Правого сектора» Александра Иванина. Мужчину убили на глазах его жены у подъезда дома, в котором он проживал. Об этом в четверг, 27 октября на своей странице в Facebook сообщил председатель сумской организации «Правый сектор» Сергей Супрун.
«Убит Александр Иванина, активист Национально-освободительного движения «Правый сектор» Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены», - написал он.
Как это произошло Супрун рассказал Суспильному.
«Около 21 часа Саша вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц», - сообщил Супрун «Суспільному».
Накануне Иванина пришел на заседание городского совета и выступил с критикой в адрес местных депутатов и перевозчиков маршруток. Он ругал их за высокие цены и низкое качество обслуживания. После чего заявил, что на дорогах города будут останавливать транспорт, нарушающий критерии, которым должны соответствовать маршрутки, с вызовом полиции.
Спикер Национальной полиции Сумской области Владимир Крупецких сообщил в комментарии журналистам, что вызов в полицию поступил 21.10. Он уточнил, что погибший – мужчина 1992 года рождения. По предварительной информации, активист умер в результате огнестрельного ранения.
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