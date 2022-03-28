Оккупанты снова обстреляли Гуляйполе: есть пострадавшие. Фото

Сегодня, 28 марта, на мирное население Гуляйполя снова совершено вражеское нападение. Российский агрессор обстрелял жилые дома мирных жителей и другие объекты инфраструктуры. По предварительной информации травмирован один человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на месте происшествия работают соответствующие спецслужбы. Правоохранители осматривают территорию и документируют факты разрушения от обстрелов, фиксируют нанесенный ущерб. В результате боевых действий повреждено несколько десятков домов местных жителей, их гаражи вместе с автотранспортом владельцев.
Также в городе разрушены несколько продовольственных магазинов. В настоящее время установлена информация об одной травмированной женщине. В результате обстрела потерпевшая получила осколочное ранение руки.
Следователям открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».
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