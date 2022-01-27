Полиция задержала нацгвардейца, который расстрелял военнослужащих в Днепре. Фото

Полиция задержала нацгвардейца, который расстрелял военнослужащих в Днепре. В результате стрельбы сегодня погибли 5 военнослужащих.
Как сообщил в Facebook глава МВД Украины Дениса Монастырского, военный понесет самую строгую ответственность.
«Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области», - сообщил Монастырский.
Он заявил, что будет создана специальная комиссия для изучения обстоятельств.
В частности, по его словам, будут изучаться обстоятельства прохождения Рябчуком военно медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.
«По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег», - сообщил глава МВД.
Как отметил Монастырский, после изучения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, "в том числе кадровые".
Напомним, в Днепре нацгвардиец расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
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