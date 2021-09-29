Похищение и убийство профессора ЗНУ: обвинительный акт направили в суд. Фото. Видео

В Запорожье обвинительный акт в отношении членов ОПГ, совершивших убийство профессора Запорожского национального университета и были уличены сотрудниками Управления уголовного розыска, направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Сообщение об исчезновении 42-летнего доктора наук, профессора кафедры Запорожского национального университета поступило в полицию 11 ноября 2020 года. Во время отработки заявления его жены, сотрудники управления уголовного розыска установили, что днем 10 ноября он вышел из здания университета и сел в автомобиль «Тойота».
Сведения о событии было внесено в Единый реестр и начато расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области - начальник криминальной полиции Руслан Невожай: «В начале марта сотрудники уголовного розыска получили информацию о причастности 27-летнего местного жителя, который пользовался автомобилем «Тойота», к похищению потерпевшего. В дальнейшем было установлено, что он имел в личном пользовании ряд транспортных номерных знаков для прикрытия своей преступной деятельности. Мужчина признался в причастности к исчезновению разыскиваемого преподавателя, его дальнейшего умышленного убийства и указал место, где спрятано тело потерпевшего».
Поэтому были открыты еще два уголовных производства по признакам ч.2 и ч.3 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины. В ходе дальнейших следственных действий правоохранители провели обыски по местам жительства и пребывания 27-летнего фигуранта. В результате, в двух гаражах, принадлежащих ему, было изъято большое количество боеприпасов. Среди них - две реактивные противотанковые гранаты, около 60 боеприпасов для подствольных гранатометов, а также металлические разнокалиберные гильзы и 3 гранаты, которые маркируются как учебные.
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Выявлено также «набор» номерных знаков в автомобиль. По месту жительства злоумышленника полицейские изъяли более 300 разнокалиберных патронов, шесть ружей разного типа и другие вещи, которые относят к оружию и боеприпасов. Вместе с тем, сотрудники уголовного розыска разоблачили еще трех человек, причастных к совершению уголовного преступления 1975, 1991 и 1993 годов рождения. Один из них - иностранец, второй - сотрудник правоохранительных органов, третий - ранее судимый за корыстные преступления местный житель.
Досудебным расследованием установлено, что организатором преступления, выходцем из Туниса, 1975 года рождения, был детально разработан план похищения потерпевшего, а между участниками группы распределены роли по убийству профессора и дальнейшего сокрытия тела погибшего. Во время подготовки совершения преступления злоумышленники придерживались строгой конспирации.
В настоящее время, фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной преступной группы. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Двум из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим двум в виде круглосуточного домашнего ареста. 28 сентября 2021 года следователем следственного управления, по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, обвинительный акт по уголовному производству направлен в районный суд города Запорожья.
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