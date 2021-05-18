Убийство профессора ЗНУ: суд оставил под домашним арестом одного из подозреваемых

Суд оставил одного из подозреваемых в похищении профессора Запорожского вуза под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского апелляционного суда.
Вчера, 17 мая, коллегией судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел в открытом судебном заседании была рассмотрена апелляционная жалоба прокурора на постановление Орджоникидзевского районного суда г.. Запорожья от 16 апреля 2021 года, которой к гражданину С. применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Речь идет об оперативном сотруднике Днепровского райотдела полиции. Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 УК Украины.
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В апелляционной жалобе прокурор просил решение следственного судьи отменить, постановить новое решение, которым удовлетворить ходатайство старшего следователя и применить к С. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Напомним, по данным следствия, мужчина подозревается в похищении по предварительному сговору в группе лиц и незаконном лишении свободы профессора Луай Файсал Муца, из корыстных побуждений, повлекшие тяжкие последствия.
По результатам апелляционного рассмотрения, заслушав мнение всех участников судебного процесса и проверив материалы производства, коллегией судей вынесено определение и объявлена резолютивная ее часть, которой апелляционную жалобу прокурора оставлено без удовлетворения, постановление следственного судьи - без изменений. Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.
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