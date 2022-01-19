Подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика замешаны в еще одном преступлении. Фото. Видео

В ходе досудебного расследования один из подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика, которого разыскивали с августа прошлого года, признался в совершении еще одного особо тяжкого преступления.
В ходе следственных действий установлено, что задержанные мужчины убили 48-летнюю женщину и бросили труп в реку. Тело жительницы Акимовского района, которую разыскивали как без вести пропавшую, обнаружили в указанном преступниками месте. Открыты еще два уголовных производства.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, один из подозреваемых признался в совершении еще одного особо тяжкого преступления. По его показаниям, 24 сентября 2021 года на почве возникших неприязненных отношений они похитили жительницу Акимовского района, 1973 года рождения и причинили ей смертельные травмы. Ее одежду и личные вещи сожгли, а тело бросили в реку Тащенак.
«19 января в следственных действиях по выявлению трупа потерпевшей женщины приняли участие полицейские Управления уголовного розыска, следственного управления, Мелитопольского районного управления, отдела полиции №1 в Акимовке, эксперты экспертно-криминалистической лаборатории, а также работники ГСЧС в Запорожской области. Тело женщины, которая разыскивалась как пропавшая без вести с сентября прошлого года, вытащили из водоема между селами Радивоновка и Мирное и направили на проведение экспертизы», - рассказали в полиции.
По данному факту открыто еще два уголовных производства по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование уголовных производств продолжается.