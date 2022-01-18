В Запорожье избрали меру пресечения мужчинам, подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика

РепортерUA 18 Янв 2022 - 18:18

Сегодня, 18 января, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья состоялось заседание, в ходе которого избрали меру пресечения второму фигуранту дела об убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Тело мальчика на днях нашли под слоем бетона в погребе в частном доме в селе Радивоновка (Мелитопольский район). 

 

Напомним, в августе 2021 года двое мужчин в возрасте 25-ти и 45-ти лет похитили 11-летнего мальчика. Насильно посадив ребенка в автомобиль, отвезли в дом, расположенный в с. Радивоновка Мелитопольского района. Мальчика избивали и удерживали в подвале несколько недель. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. Его тело спрятали в том же подвале, залив бетоном.

Рассмотрение ходатайств проходило следственным судьей в открытом судебном заседании, в ходе которого прокурор настаивал на удовлетворении ходатайства и просил избрать подозреваемым строжайшую меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

По результатам судебного разбирательства, ходатайства следователя удовлетворены в полном объеме. Подозреваемых взяли под стражу на срок до 17 марта 2022 г. включительно без возможности внесения залога. Определение следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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