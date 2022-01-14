Стало известно, когда изберут меру пресечения Порошенко

Печерский райсуд Киева назначил судебное заседание по делу опреступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий, фигурантом которого является бывший президент Петр Порошенко, сообщает Госбюро расследований в пятницу, 14 января.
«17 января 2022 в 11:00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича», - говорится в сообщении.
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