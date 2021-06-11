Похищение и убийство профессора ЗНУ: в СБУ раскрыли новые детали. Фото

Сегодня, 11 июня, в ходе брифинга при участии главы Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько и замначальника ГУ ВБ СБУ Владимира Римачука стали известны детали убийства профессора ЗНУ Луайя Муца. Также были озвучены подробности о попытках дискредитации правоохранителей одним из подозреваемых для того, чтобы помешать расследованию.
Как отметил Виктор Приходько, в Интернете распространилась ложная информация о предубежденном отношении следователей этого уголовного производства, а также возникли манипуляции для незаконного влияния на досудебное расследование и правоохранителей.
Напомним, что Луай Муц продолжительное время проживал в Украине, получил гражданство и вел активную общественную деятельность. В частности, он работал в Запорожском национальном университете, с 2019 года был директором центра по оказанию помощи иностранным студентам вуза, и в том же году стал доктором наук. Глава областной прокуратуры отметил, что его активная общественная позиция находилась под вниманием других лиц, в частности представителя арабской диаспоры, а именно выходца из Туниса. Последнего подозревают в организации похищения и убийства профессора.
Луай Файсал Муц пропал в начале ноября 2020 года. В ходе расследования удалось установить обстоятельства его похищения.
В рабочее время на его телефон поступил звонок от имени правоохранителей. Те просили оказать услугу перевода с арабского языка на украинский при проведении следственных действий в уголовном производстве. Как установлено в ходе расследования, звонок вызвал у преподавателя некоторые вопросы, поскольку ему предложили оплату, а он предоставлял свои услуги бесплатно. Но он согласился помочь, спустя некоторое время вышел из здания ЗНУ, сел в черную Toyota Camry и пропал в неизвестном направлении.
Уже 11 ноября ведомости о его исчезновении внесли в ЕРДР по факту умышленного убийства. С того времени началось расследование, которое велось силами ГУ НПУ в Запорожской области. Следствие рассматривало много версий – от бытовых, исчезновения по собственному желанию, до корыстных мотивов. Следственным оперативным путем были добыты доказательства, что смерть мужчины была насильственной.
Когда досудебное расследование начало выходить на некоторых лиц, они это поняли решили направить следствие по ложному следу. Была осуществлена попытка дискредитировать правоохранителей, втянуть их в преступную деятельность, чтобы помешать расследованию преступления и избежать личной ответственности.
Как рассказал Владимир Римачук, в декабре 2020 года в СБУ обратился гражданин Туниса с заявлением относительно причастности служащих СБУ к распространению наркотиков. Выяснилось, что показания мужчины не были правдивыми и единственной их целью была дискредитация правоохранителей. После этого он решил подставить сотрудника СБУ и подкинуть в салон его автомобиля метамфетамин. Довести до конца начатое у тунисца не получилось, правоохранители пресекли попытку в ходе спецоперации. Позже иностранца задержали во время сбыта наркотических веществ. В ходе следственных действий была установлена его причастность к исчезновению профессора ЗНУ.
Сейчас о подозрении по п. 6, 12 ч. 2 с. 115, ч. 3 ст. 146, ст. 296 Уголовного кодекса Украины сообщено четырем лицам. Это выходец из Туниса, который подозревается в организации похищения и убийства, двое жителей Запорожья и один правоохранитель, который непосредственно совершил звонок и организовал встречу Луайя Муца с похитителями.
Отметим, ранее РепортерUA сообщал, что один из подозреваемых – житель Запорожья, решил сотрудничать со следствием и выдал тех, кто был вместе с ним. Из-за количества доказательств, найденных правоохранителями, подозреваемый сам сообщили все детали преступления в ходе следственного эксперимента.
Виктор Приходько также сообщил о мотивации подозреваемых. По его словам, это были не личные счеты, как предполагали некоторые СМИ, а исключительно корыстный мотив, который исчислялся в десятках тысяч долларов. Также правоохранители не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что задержанный гражданин Туниса ранее сотрудничал с СБУ.
Напомним, 27 апреля и 17 мая 2021 года прошли судебные заседания по мерам пресечения для подозреваемых.
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Убийство профессора ЗНУ: суд оставил под домашним арестом одного из подозреваемых
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Убийство профессора ЗНУ: суд оставил под стражей одного из подозреваемых. Фото
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