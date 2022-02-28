В Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя

РепортерUA 28 Фев 2022 - 09:02

В Бердянске военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в Россию. Об этом сообщил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев.

Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев, жертв сгниваний и геноцида".

«Доказательствами мародерств и их грабительских действий являются видео с камер магазинов, заправок, камер местных жителей. Они все находятся в открытом доступе в соцсетях. С начала вооруженной агрессии от рук оккупанта в Украине уже погибли 16 детей. Украинцы и военные ВСУ этого никогда не простят власти РФ. Мы будем сражаться до конца!»

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