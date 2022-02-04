В Калифорнии при стрельбе в автобусе погиб человек. Видео

В американском городе Оровилл, штат Калифорния, в результате стрельбы в общественном транспорте погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом информирует ABC News.
Сообщается, что подозреваемый открыл огонь из пистолета в автобусе, который был припаркован у местного круглосуточного магазина. Среди пострадавших 11-летний ребенок, 25-летняя беременная и двое мужчин - 30 и 32 лет. Состояние последнего оценено как критическое.
Полиция задержала стрелка. Им оказался темнокожий 21-летний парень. После произошедшего он пытался сбежать, однако его схватили недалеко от места преступления. Оружие изъято.
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