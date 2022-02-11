Южную Калифорнию охватили лесные пожары. Фото

В Южной Калифорнии, США, из-за рекордной жары и усиливающейся засухи вспыхнули масштабные лесные пожары. Об этом сообщает The Washington Post.
Один из пожаров вспыхнул в Лагуна-Бич, также пожары распространились в округе Лос-Анджелес. Распространению пожаров способствует сильный ветер.
Огонь распространился на площади около 60 гектаров. Два жилых дома сгорели в пожаре. Более 200 пожарных занимаются тушением лесных пожаров.
Жаркая и сухая погода сохранится в Калифорнии и в следующем месяце, что усугубит угрозу возникновения еще более серьезных пожаров.
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