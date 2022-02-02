В Киеве у здания СБУ произошла стрельба. Видео

В Киеве на улице Владимирской произошла стрельба из автомата, между работниками охраны и неизвестными возник конфликт. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.
Сообщается, что сотрудники охранной фирмы зашли в помещение банка, где находилась группа неизвестных, в помещении возник конфликт. Сотрудник службы охраны на улице несколько раз выстрелил. Некоторые СМИ сообщили о ранении ветерана ООС.
На кадрах записи видно, как на заднем плане лежит мужчина, над ним склонились люди. Через некоторое время мужчина встал.
В пресс-службе полиции Киева сообщили, что в результате драки между активистами и работниками финансового учреждения два человека госпитализированы в больницу, а четырнадцать человек доставлены в районное управление полиции.
«Сегодня, 2 февраля, в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финансового учреждения по улице Владимирской. На место немедленно прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа. Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал», – говорится в сообщении.
В настоящее время с задержанными общаются следователи. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
Видео можно посмотреть по ссылке.
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