В ЗОВА прокомментировали похищение запорожской журналистки Ирины Дубченко. Видео

Вчера, 28 марта, поступило заявление о похищении российскими оккупантами запорожской журналистки Ирины Дубченко. В ОВА уверяют: соответствующее реагирование на сегодняшний день осуществлено. Указанная информация передана в соответствующие структуры. Об этом заявила уполномоченная по вопросам соблюдения норм Международного права в отношении гражданских граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства, противоправно задержанных и удерживаемых оккупационными силами РФ в заключении, а также пропавших без вести Антонина Шостак.
«Я понимаю, что люди хотят услышать определенные алгоритмы, механизмы действий, но с целью соблюдения защиты персональных данных мы не можем разглашать эту информацию. Эта информация предоставляется только близким и родным и правоохранительным органам», – добавила она.
Отметим, что сегодня, 29 марта, родная сестра запорожской журналистки рассказала, когда и о чем разговаривала с сестрой.
«Дубченко Ирина – моя сестра. Она мне позвонила 26 марта 2022 примерно в 14:00 из поселка городского типа Розовка Пологовского района Запорожской области и сообщила о том, что Розовка находится под оккупацией России. Также сообщила о том, что кто-то из местных рассказал (оккупантам – ред.), что она занимается волонтерской и журналистской деятельностью в течение длительного времени. После чего связь с сестрой оборвалась. Она больше на связь не выходила», - говорит Александра.
Девушка добавляет, что родители неоднократно пытались поехать в оккупированную Розовку, чтобы вывезти Ирину. Доехать смогли 28 марта. Но оказалось, что никто из соседей не знает, где может находиться их дочь. Тогда родители поехали в военную комендатуру, которая находится в центре поселка. Так называемый комендант сообщил о том, что сестру забрали в Донецк. Причина – ее проукраинская позиция и журналистская деятельность.
Александра обратилась к международному сообществу, к президенту Украины, ко всем украинцам с просьбой помочь вернуть Ирину.
«Ее очень ждет мать, жду я, ждет ее 3-летняя дочь», – сказала Александра.
Напомним, в Запорожском ОВА была создана рабочая группа, занимающаяся вопросами соблюдения норм Международного гуманитарного права в отношении гражданских граждан, попавших в плен российских оккупантов. Также работает горячая линия 0800503508. Вся информация регистрируется, обрабатывается, проверяется и в дальнейшем по каждому случаю осуществляется реагирование.
Что касается похищений должностных лиц - мэра Днепрорудного Евгения Матвеева и председателя Мелитопольского городского совета Сергея Приймы - были открыты уголовные производства, продолжается досудебное расследование, соответствующими органами СБУ осуществляется ряд мер в рамках досудебного расследования и соответствующее реагирование осуществляется государственными структурами путем направления соответствующих писем Уполномоченного по правам человека и комитета по соблюдению прав человека при ООН.
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