Офис президента: Мэра Мелитополя обменяли на 9 российских пленных

Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена в обмен на девять российских пленных солдат 2002-2003 годов рождения. Об этом вчера во время телемарафона сообщила советница руководителя ОП Дарья Заривная.
По ее словам, Федорова 5 дней удерживали в плену и принуждали к сотрудничеству, но он не сдался. Уже завтра он должен приступить к исполнению своих обязанностей.
Сегодня, 17 марта, он записал видеообращение и поблагодарил каждого мелитопольца, который не побоялся и выходил на митинги. Также Иван Федоров выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому.
«Уже скоро мы поднимем наш украинский флаг над центральной площадью Мелитополя», - подчеркнул он.
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