Заместитель Офиса президента ознакомился с ходом строительства запорожских мостов. Видео

Сегодня, 2 апреля, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ознакомился с ходом строительства мостовых переходов в Запорожье. В этот день завершился первый этап надвижки пролетного строения низовой части балочного моста протяженностью 67,4 м.
После этого продолжатся работы по сбору и монтажу следующих секций и блоков. Металлоконструкции завезены на строительную площадку уже в полном объеме.
«Работы на мостах продолжаются в режиме 24/7 без выходных. Это позволяет не только двигаться в рамках графика - но и опережать его. Есть сложная ситуация с плотиной - если проезд на ней перекроют, мосты Преображенского не выдержат потенциальной нагрузки. Поэтому для нас важно выдерживать определенный на старте дедлайн. Весь комплекс балочного моста будет завершен уже в этом году», - рассказывает председатель Укравтодора Александр Кубраков.
Что касается вантового моста, то по словам Кирилла Тимошенко, завершить строительство первого проезда через реку Днепр планируется к 30-летию Независимости Украины.
На сегодняшний день на продолжение строительства мостов через р. Днепр выделили 2,2 млрд. гривен. Общая стоимость объекта составляет 11,9 млрд. гривен.
Гости также посетили строительную площадку в Кривой Бухте, где ознакомились с ходом укрупнительной сборки металлоконструкций временных и монтажных опор для вантового моста. Сейчас уже смонтировано 703 тонны конструкций, готовых для перевозки на место строительства моста.
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