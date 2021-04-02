Заместитель Офиса президента ознакомился с ходом строительства запорожских мостов. Видео

РепортерUA 02 Апр 2021 - 19:31

Сегодня, 2 апреля, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ознакомился с ходом строительства мостовых переходов в Запорожье. В этот день завершился первый этап надвижки пролетного строения низовой части балочного моста протяженностью 67,4 м.

После этого продолжатся работы по сбору и монтажу следующих секций и блоков. Металлоконструкции завезены на строительную площадку уже в полном объеме.

«Работы на мостах продолжаются в режиме 24/7 без выходных. Это позволяет не только двигаться в рамках графика - но и опережать его. Есть сложная ситуация с плотиной - если проезд на ней перекроют, мосты Преображенского не выдержат потенциальной нагрузки. Поэтому для нас важно выдерживать определенный на старте дедлайн. Весь комплекс балочного моста будет завершен уже в этом году», - рассказывает председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Что касается вантового моста, то по словам Кирилла Тимошенко, завершить строительство первого проезда через реку Днепр планируется к 30-летию Независимости Украины.

«Задача, которую ставит президент - ко Дню Независимости открыть движение по вантовому мосту. Работать придется и днем, и ночью. Мост строится такими темпами, которых еще не видела страна», - заявил Кирилл Тимошенко во время подхода к прессе.

На сегодняшний день на продолжение строительства мостов через р. Днепр выделили 2,2 млрд. гривен. Общая стоимость объекта составляет 11,9 млрд. гривен.  

Гости также посетили строительную площадку в Кривой Бухте, где ознакомились с ходом укрупнительной сборки металлоконструкций временных и монтажных опор для вантового моста. Сейчас уже смонтировано 703 тонны конструкций, готовых для перевозки на место строительства моста.

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