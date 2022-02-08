В Запорожье мостостроители продолжают работы по строительству железнодорожного путепровода. Видео

РепортерUA 08 Фев 2022 - 14:46

На запорожских мостах продолжается активное строительство низовой части вантового моста. Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Запорожской области.

Сейчас субподрядная организация «Мостостроительный отряд №112» возводит железнодорожный путепровод. А на сооружении № 18 выполняются работы по разработке грунта котлована промежуточной опоры № 1, а также выполняется вибропогружение шпунтовых свай на промежуточной опоре № 2.

Ранее Служба автомобильных дорог в Запорожской области сообщала о том, что в рамках строительства Автотранспортной магистрали через г. Днепр в г. Запорожье проектом предусмотрено строительство железнодорожного путепровода (сооружение №18), под которым будет проходить заезд на вантовый мост со стороны улицы Тюленина.

Как приблизительно будет выглядеть путепровод и как пройдет дорога под ним, можно посмотреть на этом демонстрационном видео примерной модели сооружения.

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