В Запорожье мостостроители продолжают работы по строительству железнодорожного путепровода. Видео

На запорожских мостах продолжается активное строительство низовой части вантового моста. Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Запорожской области.
Сейчас субподрядная организация «Мостостроительный отряд №112» возводит железнодорожный путепровод. А на сооружении № 18 выполняются работы по разработке грунта котлована промежуточной опоры № 1, а также выполняется вибропогружение шпунтовых свай на промежуточной опоре № 2.
Ранее Служба автомобильных дорог в Запорожской области сообщала о том, что в рамках строительства Автотранспортной магистрали через г. Днепр в г. Запорожье проектом предусмотрено строительство железнодорожного путепровода (сооружение №18), под которым будет проходить заезд на вантовый мост со стороны улицы Тюленина.
Как приблизительно будет выглядеть путепровод и как пройдет дорога под ним, можно посмотреть на этом демонстрационном видео примерной модели сооружения.