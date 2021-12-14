В Запорожье ВАЗ влетел в бетонную опору моста: водителя доставали спасатели. Фото

В Запорожье на улице Космической вчера вечером, 13 декабря, произошла авария. Автомобиль ВАЗ на скорости врезался в бетонную опору пешеходного моста.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, водителя зажало конструкциями изуродованной машины. Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали врачам. 24-летнего мужчину госпитализировали на скорой в медицинское учреждение.
В ведомстве отметили, что спасатели осуществляли дежурство на месте происшествия и смыли остатки горюче-смазочных материалов с проезжей части. Обстоятельства выясняются. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
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