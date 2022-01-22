«Живая цепь» и запуск движения: как в Запорожье открывали новый вантовый мост. Видео

Сегодня, 22 января, в Запорожье состоялось открытие движения по верхней части вантового моста. Как сообщал РепортерUA ранее, в мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также присоединился к флешмобу «Живая цепь» ко Дню Соборности Украины.
Как отметил глава государства, в возведении моста участвовали строители из разных регионов страны и не только, которые работали на высоте 30-35 метров в режиме 24/7, в +40 и в -20 градусов.
- Сегодня мы объединяем нашу страну не только словами, сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине. Его начали строить где-то в 2004 году. Дети, которые были тогда рождены, они уже совершеннолетние. Так вышло, целое поколение. 150 метров или небоскреб в 50 этажей – это высота его пилона, пять футбольных полей один за другим – это длина этого прекрасного моста, более 6 000 тонн, или, в сравнении, 100 самолетов «Мрия» - это вес всего сооружения. Чтобы построить то, что должно было быть построено 20 лет назад, понадобилось 20 месяцев. Вот такая математика, - сообщил Зеленский.
Добавим, что на верхней части вантового моста смонтировали 48 вант швейцарского производства. Общая длина канатов составляет 6406 метров. Этот мост входит в состав автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье, состоящую из шести транспортных развязок и 27 искусственных сооружений. Общая протяженность сооружений составит более 9 километров.
Как отметил президент, теперь мосту пора стать символом единства. Поэтому ко Дню Соборности Украины Владимир Зеленский принял участие во флешмобе «Живая цепь». Более 1500 человек взялись за желтые и синие ленты и соединили правый и левый берег Днепра через новый вантовый мост. Первый подобный флешмоб прошел в январе 1990 года, когда более миллиона украинцев из разных регионов создали непрерывную «живую цепь» от Ивано-Франковска до Киева в знак единства и соборности страны.
- Сегодня мы отмечаем больной праздник – День Соборности Украины. 103 года назад началось воссоединение украинских земель в единое независимое государство. 103 года назад был провозглашен Акт Соединения. Это действительно знаковое событие в истории создания государства, которое дает два важных наставления для всех последующих поколений. Если не прекращать борьбу – рано или поздно единое и независимое государство будет полностью восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна.
Владимир Зеленский также обратился к крымчанам и украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях:
- Более ста лет назад был провозглашен Акт Соединения. Воссоединились веками оторванные друг от друга части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины уже восемь лет. Но для нас это время – как столетие. Я знаю, что мы будем точно вместе. И уверен, не из-за веков, а как можно скорее. В Донецке и в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт Соединения и будем отмечать это каждый год. Согласитесь, есть традиции, которые должны появиться в будущем, - отметил президент.
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