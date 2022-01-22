В Запорожье президент открыл проезд по верховой части вантового моста. Фото

Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины, президент Владимир Зеленский открыл движение по верховой части вантового моста в Запорожье.
- Сегодня мы соединяем нашу страну не только словами. Сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине. Его строительство начали в 2004 году. Дети, которые были тогда рождены, уже совершеннолетние. Сегодня мы соединяем центр Запорожья и Хортицу. Ежедневно жители города будут добираться на учебу, работу намного быстрее и удобнее. Особенно архитектурная подсветка будет радовать глаз всех запорожцев! Наша конечная цель - полностью достроить весь мостовой комплекс. Мы продолжаем строить Украину! - заявил президент.
Запорожцы, собравшиеся на месте открытия моста, создали живую цепь единства, держа в руках флаги.
После открытия по мосту проехались автомобили патрульной полиции, скорой помощи, службы ГСЧС, а за ними легковые автомобили.
Видео о том, как проходило открытие вантового моста в Запорожье, ожидайте на сайте РепортерUA в ближайшее время.
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