В Запорожье вантовый мост засияет желто-синими огнями. Видео

После завершения строительства вантового моста на нем установят современную LED-подсветку. По проекту лампы установят на всех элементах моста, включая ванты и пилон. Об этом сообщили в пресс-службе САД.
Вантовый мост засияет желто-синими огнями, подсветка будет динамической, что позволит менять цветовые сюжеты.
Напомним, подрядчик уже завершил монтаж всех 48 вант верховой части вантового моста. Сейчас мостостроители готовятся к опусканию пролета в проектное положение.
Открыть проезд по верховой части моста обещают до конца 2021 года.
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