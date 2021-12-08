В Запорожье вантовый мост засияет желто-синими огнями. Видео

РепортерUA 08 Дек 2021 - 13:47

После завершения строительства вантового моста на нем установят современную LED-подсветку. По проекту лампы установят на всех элементах моста, включая ванты и пилон. Об этом сообщили в пресс-службе САД.

Вантовый мост засияет желто-синими огнями, подсветка будет динамической, что позволит менять цветовые сюжеты. 

Напомним, подрядчик уже завершил монтаж всех 48 вант верховой части вантового моста. Сейчас мостостроители готовятся к опусканию пролета в проектное положение.

Открыть проезд по верховой части моста обещают до конца 2021 года.

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