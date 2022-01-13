Стало известно, когда в Запорожье откроют проезд по вантовому мосту. Видео

В Запорожье, 22 января, в День Соборности планируют открыть проезд автотранспорта по верховой части вантового моста. Об этом сообщается в документе, опубликованном в телеграм-канале Автоканал-Запоріжжя.
Документ подписал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Горбань и адресован директору департамента инфраструктуры и благоустройства Запорожского горсовета Артура Боярчукову.
Напомним, мостостроители завершили устройство асфальтобетона на проезжей части верховой ветви вантового моста и нанесли дорожную разметку. Сейчас на вантовом мосту устроено временное покрытие.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.