Стало известно, когда в Запорожье откроют проезд по вантовому мосту. Видео

РепортерUA 13 Янв 2022 - 11:11

В Запорожье, 22 января, в День Соборности планируют открыть проезд автотранспорта по верховой части вантового моста. Об этом сообщается в документе, опубликованном в телеграм-канале Автоканал-Запоріжжя.

Документ подписал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Горбань и адресован директору департамента инфраструктуры и благоустройства Запорожского горсовета Артура Боярчукову.

Напомним, мостостроители завершили устройство асфальтобетона на проезжей части верховой ветви вантового моста и нанесли дорожную разметку. Сейчас на вантовом мосту устроено временное покрытие. 

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