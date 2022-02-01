Запорожец сделал предложение девушке на вантовом мосту: как это было. Фото

На недавно открывшемся вантовом мосту в Запорожье молодой парень сделал романтическое предложение руки и сердца своей девушке. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог региона.
Жители Запорожья Андрей и Марина вместе более пяти лет. Вчера, 31 января, в день рождения своей девушки, парень решил раз признаться ей в своей любви и предложить руку и сердце. Местом своего поступка он избрал вантовый мост, как символ соединения.
Признание состоялось в кругу друзей на фоне самого высокого в Украине пилона.
Марина ответила Андрею: да!
«Таким образом, верховая часть вантового моста в Запорожье в первый же месяц со своего открытия уже соединяет не только берега Днепра, транспортные пути, но даже человеческие судьбы!» - подчеркнули в САД.
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