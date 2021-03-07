Фоторепортаж: запорожские волонтеры организовали яркое предложение руки и сердца

Накануне международного женского праздника в Запорожье устроили яркие «Вечорниці». Общественники, участники АТО, волонтеры, пели песни, танцевали, а также угощались блюдами украинской кухни.
По словам организатора данного вечера, волонтера Елены Ярошенко, на мероприятие пригласили около 50 человек, так как согласно карантинным правилам, существует ограничение на количество находящихся одновременно в зале. Участники «Вечорниць» были одеты в вышиванки, кроме того в зале проходила выставка украинских национальных костюмов.
Изюминкой вечера стало предложение руки и сердца. Для женщины это был настоящий сюрприз - она совершенно ни о чем не подозревала. После того, как она ответила согласием, все присутствующие стали свидетелями соединения двух сердец узами брака.
Как проходили Вечорниці, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.