Фоторепортаж: запорожские волонтеры организовали яркое предложение руки и сердца

РепортерUA 07 Мар 2021 - 16:37

Накануне международного женского праздника в Запорожье устроили яркие «Вечорниці». Общественники, участники АТО, волонтеры, пели песни, танцевали, а также угощались блюдами украинской кухни.

По словам организатора данного вечера, волонтера Елены Ярошенко, на мероприятие пригласили около 50 человек, так как согласно карантинным правилам, существует ограничение на количество находящихся одновременно в зале. Участники «Вечорниць» были одеты в вышиванки, кроме того в зале проходила выставка украинских национальных костюмов. 

Изюминкой вечера стало предложение руки и сердца. Для женщины это был настоящий сюрприз - она совершенно ни о чем не подозревала. После того, как она ответила согласием, все присутствующие стали свидетелями соединения двух сердец узами брака.

Как проходили Вечорниці, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.

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