На Филиппинах пара поженилась прямо во время извержения вулкана: удивительные фото

Жених и невеста на Филиппинах решили не отменять свадьбу, несмотря на извержение вулкана и выброс пепла в небо. Церемония бракосочетания прошла на фоне стихийного явления, пишет CNN.
Извержение вулкана Тааль, расположенного в 60 километрах к югу от города Манилы, на острове Лусон началось 12 января. Вулкан выбрасывал столбы пепла от 10 до 14 километров над кратером. Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.
Несмотря на то, что специалисты предупредили о последующих опасных извержениях, Чино и Кат Вафлор поженились буквально в 16 километрах от опасного Тааля.
Церемония проходила во время извержения. И фотографу удалось снять впечатляющие кадры влюбленной пары на фоне столба пепла.