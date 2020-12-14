Появилось зрелищное видео извержения вулкана Этна на острове Сицилия

На острове Сицилия произошло зрелищное извержение вулкана Этна, который активизировался еще в июле 2020 года. Вулкан извергал гигантские фонтаны из лавы, сообщает информационное агентство Euronews.
Извержение лавы из кратера вулкана можно было наблюдать из Катании. Плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 км.
Власти заранее сообщили местным жителям, что для близлежащих городов данное извержение опасности не представляет. В понедельник местный аэропорт работал в обычном режиме.
Этна - один из самых высоких (3329 метров) действующих вулканов Европы. У Этны от 200 до 400 боковых кратеров. Несколько раз в году из нескольких кратеров извергаются лава и пепел. Последнее крупное извержение вулкана было в 1992 году.
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