Эвакуация и пожарная сирена: запорожский спасатель сделал предложение своей девушке. Фото

Сегодня, 12 февраля, около 12:00 запорожский спасатель оригинальным способом сделал предложение своей невесте. Коллеги поддержали данную инициативу.
По тактическому замыслу учений, в многоэтажке, где на первом этаже располагается отделение «Новой почты», возник пожар. Персонал объекта отрабатывает механизм оповещения сотрудников и организует эвакуацию из потенциальной зоны опасности. Прибывшие на место, работают одновременно в двух направлениях: ликвидация условного пожара и спасении людей.
Эвакуированные сотрудники, которые вышли во двор, среди которых и Ирина, с начала даже не поняли, что происходит. К тому моменту, пока Владислав не вышел к любимой с цветами и важнейшими словами.
Владислав Коренец - сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, лейтенант службы гражданской защиты.
«Сегодня главный день в моей жизни, потому что я признаюсь тебе в любви, моя единственная. Наши чувства, наша сказка на двоих - это самое прекрасное, что произошло со мной в жизни. Я благодарю тебя за все. Ты - чрезвычайная, самая красивая и неповторимым девушка. Я хочу прожить с тобой каждый момент своей жизни, ты и есть моя жизнь! Но кроме признания в своих чувствах, я пришел к тебе с вопросом: Ира, ты согласна стать моей женой?» - прозвучал вопрос и сразу за ним утвердительный ответ девушки: «Конечно, да».
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