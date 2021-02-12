Эвакуация и пожарная сирена: запорожский спасатель сделал предложение своей девушке. Фото

РепортерUA 12 Фев 2021 - 13:36

Сегодня, 12 февраля, около 12:00 запорожский спасатель оригинальным способом сделал предложение своей невесте. Коллеги поддержали данную инициативу.

По тактическому замыслу учений, в многоэтажке, где на первом этаже располагается отделение «Новой почты», возник пожар. Персонал объекта отрабатывает механизм оповещения сотрудников и организует эвакуацию из потенциальной зоны опасности. Прибывшие на место, работают одновременно в двух направлениях: ликвидация условного пожара и спасении людей.

Эвакуированные сотрудники, которые вышли во двор, среди которых и Ирина, с начала даже не поняли, что происходит. К тому моменту, пока Владислав не вышел к любимой с цветами и важнейшими словами.

Владислав Коренец - сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, лейтенант службы гражданской защиты.

«Сегодня главный день в моей жизни, потому что я признаюсь тебе в любви, моя единственная. Наши чувства, наша сказка на двоих - это самое прекрасное, что произошло со мной в жизни. Я благодарю тебя за все. Ты - чрезвычайная, самая красивая и неповторимым девушка. Я хочу прожить с тобой каждый момент своей жизни, ты и есть моя жизнь! Но кроме признания в своих чувствах, я пришел к тебе с вопросом: Ира, ты согласна стать моей женой?» - прозвучал вопрос и сразу за ним утвердительный ответ девушки: «Конечно, да».

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/148974102_3808953002499445_7301684843775775807_o.jpg
public://uploads/photos/149335854_136922458276332_6906842285929429885_n.jpg
public://uploads/photos/150278227_794653201401092_1957978001559305204_n.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...