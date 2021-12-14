В Запорожье завершается строительство вантового моста. Видео с высоты птичьего полета

В Запорожье завершается строительство вантового моста. Уже 2 декабря был смонтирован последний 48 вант и сейчас продолжаются работы по опусканию пролетного строения.
Специалистам удалось снять, как выглядит с высоты птичьего полета долгожданное строение, которое уже совсем скоро соединит центр Запорожья и Хортицу.
В ЗОГА отметили, чт вантовый мост стал началом масштабных, технически сложных и ресурсоемких мегапроектов в стране.
Напомним, после завершения строительства вантового моста на нем установят современную LED-подсветку. По проекту лампы установят на всех элементах моста, включая ванты и пилон.