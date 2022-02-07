В Запорожье продолжается строительство мостов. Фото

В Запорожье продолжается строительство мостов. Об этом сообщает на своей официальной странице в Facebook Служба автомобильных дорог в Запорожской области.
После открытия проезда транспорта верховой частью вантового моста строители приступили к активной фазе работ на низовой части. В настоящее время строители уже занимаются сваркой секций низовой части вантового моста.
Сейчас на мосту, а именно на сооружении №10-н Автотранспортной магистрали через г. Днепр в г. Запорожье, мостостроители выполняют сварку секций в единое пролетное строение моста. Кроме этого, выполняются сварки стыка №1 (между секциями 1-2 и ВО-2-МО-4).
«Живая цепь» и запуск движения: как в Запорожье открывали новый вантовый мост. Видео
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