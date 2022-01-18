В Запорожье 30 грузовиков испытают на прочность вантовый мост. Фото

РепортерUA 18 Янв 2022 - 14:49

В Запорожье 30 грузовиков уже стоят на въезде на верховую ветку вантового моста, чтобы испытать сооружение на прочность. Об этом сообщает Onur Group Ukraine. 

В турецкой компании назвали сегодняшний день очень важным, так как именно сегодня проведут испытания вантового моста. 

– Сегодня очень важный день! Наша команда готова к тестированию моста в Запорожье! 30 грузовых автомобилей сегодня будут выезжать на мост, чтобы проверить его прочность, – написали в Onur Group Ukraine.

Напомним, в Запорожье, 22 января, в День Соборности планируют открыть проезд автотранспорта по верховой части вантового моста. 

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