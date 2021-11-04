В Запорожье на вантовом мосту смонтировали четвертую секцию низовой части. Видео

В Запорожье 3 ноября мостостроители установили на временные опоры очередную, четвертую секцию пролетного строения низовой части вантового моста (сооружение № 10).
Как сообщили в Службе автомобильных дорог, монтаж производился, как и в предыдущие разы, при помощи несамоходного плавкрана LK-800 («Захарий»). Секция, весом 705,5 тонн, плавкраном и с помощью буксиров к месту монтажа была доставлена из стройплощадки в районе Кривой бухты. Расстояние маршрута – около 7 км.
Мостостроители уже установили секцию на временные опоры и отсоединили ее от траверсов. В дальнейшем будут выполняться работы по сварке секций в единое пролетное строение.
Монтаж следующей секции состоится по завершению сборки ее на стапеле в Кривой Бухте.
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