Соединены два берега: в Запорожье смонтировали первый вантовый мост через Днепр. Фото

В Запорожье строители полностью смонтировали первый вантовый мост через Днепр. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
Отныне два берега соединены. Уже открыто движение с Хортицкого района на остров Хортица. Полностью закончить строительство запорожских мостов строители обещают во второй половине 2022 года.
По словам представителя Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александра Горбаня, уже объединены все секции верховой части сооружения № 10. Идет монтаж тротуарной плиты. Затем строители перейдут к монтажу вант. Сейчас в Кривой Бухте уже в наличии 38 вант. В ближайшие дни доставят еще 10 для полного комплекта.
На этой части моста строители планируют применять только новые ванты, имеющие сертификат качества. Когда ванты смонтируют, начнется полное опускание сооружения на основание и финальное покрытие моста асфальтом.
Отдельным вопросом, который нужно решить, чтобы достроить мосты, проблема 14 самостроев на о. Хортица. Планировалось, что владельцы тех домов получат компенсацию, но выяснилось, что эти дома являются незаконными и отселить оттуда людей власть должна была еще в 2007 году. Областная государственная администрация не имеет полномочий по этому поводу, но предлагает городской власти Запорожья выделить средства на компенсацию через городскую программу, а затем получить их от государства.
«Это сложная история, которую город должен решить много лет назад. Мы как областная власть таких полномочий не имеем, но готовы предоставить всю необходимую поддержку городском совете», - прокомментировал этот вопрос председатель Запорожской ОГА Александр Старух.
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