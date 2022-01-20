В Киеве «заминировали» Офис президента

РепортерUA 20 Янв 2022 - 19:08

В Киеве правоохранители не обнаружили в Офисе Президента Украины взрывоопасных веществ и предметов. Об этом сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко, передает УНН.

На вопрос, поступало ли сообщение о минировании Офиса Президента, Тищенко ответила: «Поступало сообщение о заминировании одного из зданий на улице Банковой. Сейчас проверка завершена. Каких-либо опасных предметов не найдено».

Отметим, что на прошлой неделе по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.

Минирования продолжились и на этой неделе.

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