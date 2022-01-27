Дежурство родителей и репетиции с детьми: как реагируют на минирования в запорожских школах

Волна ложных минирваний «накрыла» и Запорожье. Несколько дней подряд неизвестные сообщают о минировании всех школ, детсадов. Сегодня стало известно о минировании всех ТРЦ.
Спецслужбы каждые сутки проверяли более 200 учебных заведений. К счастью, взрывчатки так и не нашли. Но учебный процесс был сорван, дети и педагоги в панике, работающие родители вообще в легком шоке. На сообщения о минировании в разных учреждениях реагировали по своему.
Первое сообщение, которое пришлось на понедельник, 24 января, совпало с тихим сном детей в детсаду. Вместо привычного сна малышей вспешке одели и вывели на улицу. Родителей просили срочно забрать детей. Трехлетним малышам пришлось не просто, ведь они не могли понять, что происходит. Многие дети очень испугались и плакали. После повтора эвакуации на следующий день многих ребят решили в детский сад пока не отдавать. Детей до конца недели увезли куда угодно: к бабушке в село, к родственникам в другой город или к друзьям. Работающие родители два дня подряд срывались с работы и забирали испуганных детей. Поэтому решили из до конца недели отвезти туда, где безопасно.
Не снимаем курточки
Как стало известно РепортерUA, в одной из запорожских школ решили очень тщательно подготовиться к возможной эвакуации. Два дня подряд, понедельник и вторник, школьники выходили то без портфелей, то в сменной обуви вместо зимней, то вообще голодными, так как не успевали поесть. В итоге третий день рабочий недели для школьников начался с репетиции. Вместо первого урока и завтрака детям провели «урок безопасности», на котором репетировали быструю эвакуацию. На всякий случай дети в школе были уже собраны и одеты в верхнюю одежду. На завтрак в школьной столовой ребята тоже пошли в курточках. На всякий случай. Чтобы потом не собираться и быстро покинуть при необходимости здание школы.
Дежурство у окна
Родители запорожских школьников, пробегав два дня между работой, школой и домом тоже решили подготовиться. Некоторым сложно отпроситься с работы или быстро доехать с работы в школу. В некоторых классах решили выбрать «дежурного» по эвакуации. Предпочтения отдавались тем, кто живет около школы и не работает, или работает из дома. На третий день, то есть 26 января, «дежурные» не отвлекались на домашние дела и вообще не выходили из квартиры. Их задача была максимально быстро забрать ребенка при эвакуации и прихватить еще двое-трое детей, чьи родители были на работе.
«Дежурный» родитель был с детьми, пока не вернутся другие родители с работы и не заберут школьников домой. Так что с одним взрослым педагоги отпускали сразу несколько детей. Вопросов не возникало. Родители заранее договорились, кто кого может до вечера забрать. Благодарили за это друг друга мандаринами и конфетами. В общем, в этом случае, дети были рады.
Лучше переждем
После трех дней паники, суматохи и десятка телефонных звонков бегать устали все. И педагоги, и родители, и правоохранители, и даже дети. Некоторые школы решили продолжить учебу онлайн. Правда, установили разные сроки. В некоторых учебных учреждениях решили учиться дистанционно до 31 января, в других до 6 февраля, остальные продолжают работать в штатном режиме или же закрылись на карантин, прикрывшись заболеваемостью на ковид и сезонной простудой.
Этот учебный год выдался не простым для всех его участников. За полгода учебы запорожские школы перенесли карантин, удлиненные каникулы, серию минирований, удаленку. Остается надеяться, что педагоги с детьми успеют наверстать пропущенную программу, дети не станут бояться ходить в школу, а учителя и родители школьников смогут адекватно реагировать на любую внештатную ситуацию.
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