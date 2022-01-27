Запорожские школы переходят на онлайн: сколько времени дети просидят дома

В Запорожье три дня подряд 24, 25 и 26 января неизвестные сообщают о минировании всех школ и детских садов. Детей эвакуируют, правоохранители проводят проверки более 200 зданий учебных заведений.
Как стало известно РепортерUA, в некоторых школах уже приняли решение перейти на дистанционное обучение. Причем, в разных школах установили свой период обучения онлайн. Например, в школе в Коммунарском районе Запорожья принято решение оставить детей дома до конца января.
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- С завтрашнего дня, 27 января и по понедельник 31 января включительно школа идет на карантин с использованием дистанционного обучения. О проведении уроков будет информация позже, - рассказали в запорожской школе №90.
Родители школьников в Шевченковском районе рассказали, что у них дистанционное обучение продлится до 6 февраля.
Отметим, что в Запорожье каждая школа может самостоятельно принимать решение о формате обучения по тем или иным причинам, а также корректировать график каникул и продолжительность рабочих дней.
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