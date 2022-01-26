В Запорожье снова сообщили о минировании всех школ

Сегодня, 26 января, третий день подряд в Запорожье сообщается о минировании всех школ. Информацию подтверждают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.
«20 минут назад пришло сообщение. Минирование объектов, аналогичных вчерашним», - отметили в пресс-службе.
По факту сообщений уже начались проверки.
Отметим, что сообщения о минировании всех запорожских школ поступают в полицию уже третий день подряд. Предыдущие сообщения о минировании не подтвердились. Полные проверки учебных заведений проводятся при участии групп взрывотехников.
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