В Запорожье снова сообщили о минировании всех школ

РепортерUA 26 Янв 2022 - 10:41

Сегодня, 26 января, третий день подряд в Запорожье сообщается о минировании всех школ. Информацию подтверждают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

«20 минут назад пришло сообщение. Минирование объектов, аналогичных вчерашним», - отметили в пресс-службе.

По факту сообщений уже начались проверки. 

Отметим, что сообщения о минировании всех запорожских школ поступают в полицию уже третий день подряд. Предыдущие сообщения о минировании не подтвердились. Полные проверки учебных заведений проводятся при участии групп взрывотехников.

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