В Запорожье и Бердянске сообщили о заминировании всех учебных заведений

Сегодня, 27 января, полиция Запорожья и Бердянска получили сообщение о заминировании всех учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Также сообщается о якобы минировании всех ТРЦ города. В полиции отмечают, что решения эвакуировать детей из помещений или нет принимаются индивидуально в каждом заведении.
Напомним, в Запорожье три дня подряд 24, 25 и 26 января неизвестные сообщают о минировании всех школ и детских садов. Детей эвакуируют, правоохранители проводят проверки более 200 зданий учебных заведений. Как стало известно РепортерUA, в некоторых школах уже приняли решение перейти на дистанционное обучение. Причем, в разных школах установили свой период обучения онлайн.
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